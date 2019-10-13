Kıbrıs

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzükleri ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenliyor

13 Ekim 2019

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Tüzüğü, İSG Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü, İşyerinde Risk Değerlendirilmesi Esasları Tüzükleri hakkında paydaş sektörlere bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ilki gerçekleştirilen toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar ve Bakanlık Müdürü Efsul Salel de hazır bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu toplantının başında yaptığı konuşmada iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin altını çizerek yapılan çalışmalara değindi.

Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına İSG Tüzüklerinin hazırlanması konusunda teknik danışmanlık yapan Prof. Dr. Mürüde Çelikağ, tüzüklerle ilgili İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği, Belediyeler Birliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneğinden yetkililere yönelik sunum gerçekleştirdi.

  • İSG Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü ağustos ayında İşyerinde Risk Değerlendirilmesi Esasları Tüzüğü ile İnşaat İşlerinde İSG Tüzüğü 17 Eylül itibariyle Bakanlar Kurulundan geçmişti.
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