Trump’tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, “Hep birlikte çalışıp İran ile bir anlaşmaya varmalıyız. Dünya daha barışçıl olmalı” dedi.

Trump, saldırıda hiçbir ABD’linin zarar görmediğini de belirtti.

İran’ın Irak’taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ilk kez kameraların karşısına çıkarak açıklama yaptı.

Trump, ” Saldırıda hiçbir ABD’li zarar görmemiştir. Erken uyarı sayesinde hiçbir zarar olmadı.Askeri üslerimizde sadece minimal bir hasar oluşmuştur. Iraklı ya da ABD’li hiç kimse zarar görmedi” dedi.

Trump, Süleymani’nin en kötü savaş suçlarından sorumlu olduğunu belirterek “Çok öncesinde öldürülmesi gerekiyordu. Süleymani’yi ortadan kaldırırarak teröristlere çok güçlü bir mesaj verdik. Süleymani yeni saldırılar planlıyordu, Onu durdurduk.İran yönetimi kendi ülkelerinde baskıyı artırmış, İran’ın dört bir yanında onlarca İranlı’yı öldürmüşlerdi.” İfadelerini kullandı.

İran’ın nükleer anlaşmadan sonra dengesini kaybettiğini söyleyen Trump, kendisinin ABD Başkanı oldukça İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladı.

İran’ın teröre desteğini sona erdirmesi gerektiğine dikkat çeken Trump, “İran’la yeni anlaşma yapılmalı, dünya daha barışçıl olmalı.” dedi.

NATO’nun Ortadoğu’da daha fazla rol alması gerektiğine de vurgu yapan ABD Başkanı Trump, ABD ordusunun her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi. Trump, İran’a yönelik yeni yaptırımlar uygulayacaklarını da belirtti.

İran halkına ve yöneticilerine de seslenen Trump, “Biz barış istiyoruz herkesle barış istiyoruz.” dedi.