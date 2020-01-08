ABD askerleri Güney Kıbrıs’ta konuşlanıyor

Rum Yönetimi, ABD’nin talebini kabul ederek, ABD Hızlı İntikal Gücü (Rapid Deployment Force)’nün geçici bir süre için Güney Kıbrıs’ta konuşlanmasına izin verdi.

Gücün insani konulara acil müdahale edeceği vurgulansa da, savaşta belirlenen bölgelere zor kullanarak girme kabiliyeti olduğu biliniyor.Rum Resmi haber ajansı CNA’in verdiği habere göre.Rum hükümet sözcüsü Kiriakos Kusios, bu gücün ihtiyaç duyulması halinde, Amerikan vatandaşları da dahil olmak üzere bölgedeki diplomatların ve personelin tahliye edilmesiyle görevlendirileceğini söyledi. ABD Deniz Kuvvetleri’ne bağlı olan RDF, ülke dışında sorunlu bölgelerde konuşlanarak görev yapıyor.