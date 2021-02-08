Trump’ın yargılama süreci yarın başlıyor

Temsilciler Meclisi’nin 2 defa azil istemiyle suçladığı ilk ABD başkanı olan ve başkanlığı dönemindeki ilk suçlaması Senato’dan dönen Trump, şimdi daha zor bir sınava hazırlanıyor.

“İsyana teşvik” suçlaması

Süreç, 6 Ocak Kongre Baskını ve baskın sırasında 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle başladı.

Demokratların iddianamesine göre Trump, Kongre baskınında kalabalığı “isyana teşvik etmek”le suçlanıyor; sonrasında yaşanan şiddetin de “doğrudan sorumlusu” olarak gösteriliyor.

Suçlama, 13 Ocak’ta Temsilciler Meclisi’nde 197’ye karşı 232 oyla kabul edildi. Oylamada, 10 Cumhuriyetçi vekil de “evet” dedi.