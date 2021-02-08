Besim: Sağlığın melekleri hastanede olmam gerektiğine karar verdi

Geçtiğimiz günlerde temaslı olması nedeniyle kendini izole altına alan Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim sosyal medyadan açıklama yaparak “Sağlığın melekleri hastanede olmam gerektiğine karar verdi” dedi.

Filiz Besim’in açıklaması şu şekilde:

“Çok değerli dostlarım arkadaşlarım, ailem ve beni merak eden herkes. Biliyorsunuz daha önce temaslı olduğumu ve izole olduğumu yazmıştım. Bu sabah hissettiğim birtakım bulgular nedeniyle hastaneye geldim. Yapılan tetkikler sonucu sağlığın melekleri hastanede olmam gerektiğine karar verdi. Birçok telefona ve mesaja bakamadım. Ama merak etmeyin gayet iyiyim.

Tüm sağlık çalışanlarının alnından öpüyorum. Ne olur herkes kendine çok iyi baksın.

Söz veriyorum her gün yazacağım.

Sağlıkla kalın.”