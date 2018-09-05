Trump’ın Twitter hesabı kapatılabilir mi?

ABD Başkanı Donald Trump’ın 50 milyon takipçili Twitter hesabı kapatılabilir mi? Şirket yetkilileri bunun önünde bir engel olmadığını söyledi.

Twitter’ın hukuk biriminin başındaki Vijaya Gadde kullanım kurallarına uymaması durumunda ABD Başkanı Donald Trump’ın da Twitter hesabının kapatılabileceğini açıkladı.

Gadde Twitter’in belli kuralları olduğunu, ve herkesin bu kurallara uyması gerektiğini söyledi. Kimse için istisna yapılamayacağınını söyleyen Gadde, buna “Başkan Trump’ın” da dahil olduğunu ifade etti.

50 milyonun üzerinde takipçisi olan ABD Başkanı Donald Trump’ınTwitter’da kullandığı dil sıklıkla eleştiriliyor.

Trump zaman zaman tehdide varan ifadeler kullanıyor ve bu, ülkeler arasında krizlere dahi yol açabiliyor.

Bazı kullanıcılar, Twitter yönetiminden Trump’ın hesabının kapatılmasını talep ediyor.