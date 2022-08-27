Trump’ın evine FBI baskını: Beyanneme sansürlü yayımlandı

ABD eski başkanı Trump, yeniden gündemde. Trump’ın Florida’daki evine düzenlenen FBI baskınında gizli belgeler ele geçirilmişti.

Amerikan basınının yoğun talebi üzerine Adalet Bakanlığı, baskına gerekçe olan beyannameyi sansürleyerek yayımladı.

8 Ağustos’taki aramaya gerekçe olarak Şubat ayında Trump’ın Ulusal Arşivler’e teslim ettiği belgeler gösterildi.

Trump’ın Florida’daki evinde mayıs ayında yapılan aramalarda 15 kutu belgenin alındığı ve bu kutuların 14’ünde toplam 184 gizli belgeye ulaşıldığı aktarıldı.

Ayrıca bunların dışında çok gizli kayıtların açılmış olması, diğer kayıtlarla karıştırılması ve uygunsuz bir şekilde kopyalanmasına dair endişelerin olduğu kaydedildi.

FBI ajanlarının kimlikleri gizli tutularak ifadelerine de yer verilen beyannamede, Trump’ın çok gizli belgeleri bazı dergi ve gazetelerle birlikte tuttuğu belirtildi.Trump yanlıları ise Adalet Bakanlığı’nı siyasi soruşturma yürütmekle suçlayıp hedef göstermişti.

Bunun üzerine aramada ele geçirilen 27 kutunun yarıya yakınının gizli ve çok gizli belge olduğu kamuoyu ile paylaşılmıştı.