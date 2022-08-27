Dünya

Fukuşima’da radyoaktif yakıt enkazının kaldırılması ikinci kez erteleniyor

27 Ağustos 2022
Fukuşima






Japonya’da Fukuşima Dai-içi nükleer santrali işletmecisi, radyoaktif yakıt enkazının ortadan kaldırılmasını ertelemeyi planlıyor.

Mart 2011’deki deprem ve tsunami faciasında nükleer sızıntı yaşanan enerji santralindeki yakıt enkazının son durumu gündemdeki yerini koruyor.




Hükümet ile iş birliği halinde, işletmeci Tokyo Electric Power (TEPCO) bu yıl başlatılacak yakıt enkazının ortadan kaldırılması tarihini erteleyecek.



 

Fukuşima'da radyoaktif yakıt enkazının kaldırılması ikinci kez erteleniyor

 

Daha önce COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen planın, yeni karara göre 12-18 ay arası tehir edilerek, 2023 mali yılının ikinci yarısında başlatılması öngörülüyor.

Santralin devreden çıkarılması sürecinde en zorlu görevlerden biri

Kyodo ajansına göre, planın ertelenmesi, yakıtın incelenmesinde kullanılan robot sondaya çift kollu manipülatör monte edilmesi ihtiyacı sonrası yaşanıyor.

Uzaktan kumanda edilen kamera donanımlı dalgıç robot sonda, girdiği performans testleri sonrası, enkazın kaldırılması sürecinde önemli rol oynayacak.

 

Fukuşima'da radyoaktif yakıt enkazının kaldırılması ikinci kez erteleniyor

 

İleri düzeyde radyoaktiviteye sahip enkazın kaldırılması, santralin devreden çıkarılması sürecinde en zorlu görevlerden biri olarak kabul ediliyor.

Kuzeydoğuda, okyanus kenarında konuşlu santralde 2011’de deprem ve tsunami sonrası santralin 1, 2 ve 3 nolu reaktörlerinde nükleer erime meydana gelmişti.



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27 Ağustos 2022






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