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Trump tanker saldırılarından İran’ı sorumlu tuttu

14 Haziran 2019

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Körfez’de petrol tankerlerine düzenlenen saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu.

Amerikan Fox News kanalına mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump “İran’ı nasıl durduracaksınız” sorusuna “Göreceğiz” yanıtını verdi.

Trump, Umman Körfezi’nin kapanmayacağını, kapanırsa bunun uzun sürmeyeceğini de belirtti.

Umman Körfezi’nde dün iki tankerde patlama meydana gelmiş, bölgede tansiyon yeniden yükselmişti.

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