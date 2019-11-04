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Trump: Rusya ile ilişkilerim çok iyi

4 Kasım 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile çok iyi ilişkileri olduğunu söyledi. ABD Başkanı, Ukrayna ve Çin’le de ilişkilerinin benzer bir durumda olduğunu ifade etti.

FOX News’un aktardığına göre gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald TrumpRusya ile ilişkilerini ‘çok iyi’ olarak nitelendirdi.

Ukrayna ve Çin’le ilişkilerinin de ‘çok iyi’ olduğunu belirten ABD Başkanı, “İnsanlar (başka ülkelerle) iyi geçinebildiğimi anlayamıyorlar” dedi.

ABD Başkanı, Ukrayna’yı desteklemesinin de ‘çok iyi’ olduğunu kaydetti.

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, daha önce Trump’ın ‘Rusya ile iyi geçinmek’ dışındaki tüm seçim vaatlerini yerine getirdiğini belirterek, bu yönde çalışma çağrısı yapmıştı.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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