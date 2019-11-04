Trump: Rusya ile ilişkilerim çok iyi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile çok iyi ilişkileri olduğunu söyledi. ABD Başkanı, Ukrayna ve Çin’le de ilişkilerinin benzer bir durumda olduğunu ifade etti.

FOX News’un aktardığına göre gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ilişkilerini ‘çok iyi’ olarak nitelendirdi.

Ukrayna ve Çin’le ilişkilerinin de ‘çok iyi’ olduğunu belirten ABD Başkanı, “İnsanlar (başka ülkelerle) iyi geçinebildiğimi anlayamıyorlar” dedi.

ABD Başkanı, Ukrayna’yı desteklemesinin de ‘çok iyi’ olduğunu kaydetti.

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, daha önce Trump’ın ‘Rusya ile iyi geçinmek’ dışındaki tüm seçim vaatlerini yerine getirdiğini belirterek, bu yönde çalışma çağrısı yapmıştı.