Trump: Rusya ile ilişkiler cadı avından zarar gördü ancak düzeltilebilir

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 2016 başkanlık seçimiyle ilgili soruşturmayı aylar süren araştırmaların ardından 23 Mart’ta tamamlamıştı. Raporda, Donald Trump’la ekibinin Rusya ile gizli işbirliği içinde olduğuna dair bir saptamada bulunmadığı ifade edilmişti.ABD Adalet Bakanı William Barr, “Mueller, Trump kampanyasından herhangi birinin Rusya hükümetiyle gizli işbirliği yaptığına dair kanıt bulmadı” demişti.

Mueller’in raporuna ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, ABD’deki en büyük cadı avı olarak adlandırdığı sürecin sonunda Rusya’ya gizli anlaşma yapılmadığının ortaya çıktığını vurgulamıştı.