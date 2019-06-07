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Trump: Rusya ile ilişkiler cadı avından zarar gördü ancak düzeltilebilir

7 Haziran 2019
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin düzmece cadı avı nedeniyle zarar gördüğünü ancak hâlâ daha düzeltme şansı bulunduğunu belirtti.

Fox News’e demeç veren ABD Başkanı Donald Trump’a Rusya-ABD ilişkilerini geliştirmeye hâlâ ilgi duyup duymadığı soruldu.

Trump, “Bence Rusya’yla iyi ilişkilere sahip olabiliriz. İlişkilerimizin düzmece cadı avından zarar gördüğünü düşünüyorum. Rusya ile iyi ilişkilere sahip olabilirdim” dedi.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 2016 başkanlık seçimiyle ilgili soruşturmayı aylar süren araştırmaların ardından 23 Mart’ta tamamlamıştı. Raporda, Donald Trump’la ekibinin Rusya ile gizli işbirliği içinde olduğuna dair bir saptamada bulunmadığı ifade edilmişti.ABD Adalet Bakanı William Barr, “Mueller, Trump kampanyasından herhangi birinin Rusya hükümetiyle gizli işbirliği yaptığına dair kanıt bulmadı” demişti.

Mueller’in raporuna ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, ABD’deki en büyük cadı avı olarak adlandırdığı sürecin sonunda Rusya’ya gizli anlaşma yapılmadığının ortaya çıktığını vurgulamıştı.

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