ABD, Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA’ya yaptırımları genişletti

ABD Hazine Bakanlığı, Venezüella’nın petrol seyreltici maddeler ithal ve ihraç etmesini yasaklama kararı aldı.

2019 başından beri PDVSA’ya yaptırım uygulayan Washington, Venezüella devlet petrol şirketine yönelik yaptırımları genişletti.

Petrol seyreltici maddelerin petrol ithalat ve ihracatından önemli rol oynadığını belirten bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), Venezüella’ya ilişkin Genel Lisans 7A, Genel Lisans 8 ve Genel Lisans 13’te Venezüella’ya/Venezüella’dan doğrudan veya dolaylı petrol seyreltici maddeler ithalatını/ihracatını kısıtlayacak şekilde değişiklik yapmıştır” denildi.Washington, ocak ayından beri PDVSA’ya yaptırım uyguluyor. Bu yaptırımlarla şirketin hesaplarına ABD’den para aktarılmasının önü kesildi. Şirketin petrol ihracatı operasyonlarının önemli bir kısmı ABD’deki hesaplar üzerinden gerçekleştiriliyordu.Venezüella’nın devlet gelirlerinin yüzde 90’dan fazlası petrol ihracatından geliyor.

Venezüella Petrol Bakanı Manuel Quevedo, St. Peterburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) gazetecilere yaptığı açıklamasında, PDVSA’nın bu ay içinde Moskova’da bir ofis açacağını söylemişti.