Trump çifti corona virüse yakalandı: Bunu birlikte atlatacağız

ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Hope Hicks’in yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından Trump çiftinin coronavirüs testleri de pozitif çıktı.

Hicks’in ardından kendini karantinaya aldığını açıklayan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bu gece Melania ile corona virüs testimiz pozitif çıktı. Karantinaya ve tedavi sürecine başlayacağız, bunu birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.

​Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hicks’in perşembe günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Hicks’in, Trump’ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu bildirilmişti.

Beyaz Saray: Başkan’ın sağlığı iyi durumda

Öte yandan Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada da Trump’ın doktoru Sean Conley’nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump’ın son yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, “Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde. Her ikisi de Beyaz Saray’ın içinde evde kalacaklar” ifadeleri kullanıldı.