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Trump: Ateşkes iyi gidiyor

20 Ekim 2019
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim tarihinde varılan mutabakat konusunda açıklama yaptı. Trump ateşkesin iyi gittiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump 17 Ekim tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan Güvenli Bölge Mutabakatı konusunda yeni bir açıklama yaptı. Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Mark Esper’in açıklamasına yer veren Trump “Ateşkes çok iyi bir biçimde sürüyor. Çabucak sona eren bazı küçük çatışmalar var. Kürtler yeni bölgelere yerleşiyor” diye yazdı.

Trump Savunma Bakanı’nın adını ise yanlış yazarak Esper yerine bir yapay dil olan Esperanto dedi.

“ABD askerleri savaş ya da ateşkes bölgelerinde değiller” diyen Trump “Petrolü güvence altına aldık. Askerlerimizi eve getiriyoruz!” ifadelerini kullandı.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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