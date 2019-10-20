Trump: Ateşkes iyi gidiyor

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump T\u00fcrkiye ile ABD aras\u0131nda 17 Ekim tarihinde var\u0131lan mutabakat konusunda a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. Trump ate\u015fkesin iyi gitti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\nABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump 17 Ekim tarihinde T\u00fcrkiye ile ABD aras\u0131nda var\u0131lan G\u00fcvenli B\u00f6lge Mutabakat\u0131 konusunda yeni bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. Twitter hesab\u0131 \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Savunma Bakan\u0131 Mark Esper'in a\u00e7\u0131klamas\u0131na yer veren Trump "Ate\u015fkes \u00e7ok iyi bir bi\u00e7imde s\u00fcr\u00fcyor. \u00c7abucak sona eren baz\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7at\u0131\u015fmalar var. K\u00fcrtler yeni b\u00f6lgelere yerle\u015fiyor" diye yazd\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nTrump Savunma Bakan\u0131'n\u0131n ad\u0131n\u0131 ise yanl\u0131\u015f yazarak Esper yerine bir yapay dil olan Esperanto dedi.\r\n\r\n"ABD askerleri sava\u015f ya da ate\u015fkes b\u00f6lgelerinde de\u011filler" diyen Trump "Petrol\u00fc g\u00fcvence alt\u0131na ald\u0131k. Askerlerimizi eve getiriyoruz!" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n