Öğrenciler kafalarında karton kutularla sınava sokuldu

Hindistan medyası, Karnataka eyaletindeki bir kolejde öğrencilerin kafalarında karton kutular geçirilmiş halde sınava alındığını duyurdu.

The Times of India gazetesinin haberinde öğrencilerin soruları görebilmeleri için kafalarındaki karton kutularda boşlukların bırakıldığı ifade edildi.

Bu sıradışı yöntemle yapılan sınavla ilgili fotoğraflar, dinesh_akula adlı Twitter kullanıcısının hesabından da yayımlandı.

#Karnataka students made to wear cartons on their heads to avoid copying in exams. pic.twitter.com/FOagX0U0tz

— dinesh akula (@dineshakula) October 19, 2019