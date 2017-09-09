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09 Eylül 2017

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Trump 15,25 milyar dolarlık ‘Harvey paketi’ni imzaladı

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Trump 15,25 milyar dolarlık ‘Harvey paketi’ni imzaladı
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Amerikan Başkanı Donald Trump, geçen ay Teksas eyaletinde etkili olan Harvey Kasırgası’nın mağdurları için hazırlanan 15 milyar 250 milyon dolarlık yardımı öngören yasa tasarısını imzaladı.

ABD Senatosu’ndan 17’ye karşı 80 oyla geçen, Temsilciler Meclisinde de 90’a karşı 316 oyla kabul edilen tasarı Trump tarafından onaylandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “ABD Başkanı yasa tasarısını imzalayarak kasırgadan etkilenen afetzedelere gerekli desteği sağladı. Düşüncelerimiz ve dualarımız zarar gören insanlarla.” ifadelerini kullandı.

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Havadis Gazetesi

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