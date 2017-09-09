Anastasiadis başkanlığa yeniden aday

Güney Kıbrıs başkanlık seçimine hazırlanıyor.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades yeniden aday olacağını duyurdu.
Anastasiades’in 14 Ekim’de adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Başkanlık seçimlerinin ilk turu 28 Ocak, ikinci turu 4 Şubat’ta yapılacak.
Başkanlık için adaylıklar da netleşmeye başladı.
Aday olacağını açıklayan Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiades, 14 Ekim’de adaylığını resmen duyuracak.
Anastasides’ten önce Stavros Malas da başkanlık için adaylığını ilan etmişti.
Bağımsız aday olan Malas’a AKEL dışardan destek veriyor.