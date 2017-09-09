En Üst

09 Eylül 2017

  • search
Logo Yanı
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs
Güney Kıbrıs

Anastasiadis başkanlığa yeniden aday

Tarih:
Bir yorum bırakın
4 Görüntüleme
Anastasiadis başkanlığa yeniden aday
Haber İçi Üst
Paylaş
+1
Paylaş
Pin
Haber Yazı İçi

Güney Kıbrıs başkanlık seçimine hazırlanıyor.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades yeniden aday olacağını duyurdu.

Anastasiades’in 14 Ekim’de adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Başkanlık seçimlerinin ilk turu 28 Ocak, ikinci turu 4 Şubat’ta yapılacak.
Başkanlık için adaylıklar da netleşmeye başladı.

Aday olacağını açıklayan Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiades, 14 Ekim’de adaylığını resmen duyuracak.

Anastasides’ten önce Stavros Malas da başkanlık için adaylığını ilan etmişti.

Bağımsız aday olan Malas’a AKEL dışardan destek veriyor.

Paylaş
+1
Paylaş
Pin
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
canlı bahis, maç tahmini, yeni giriş adresleri, bahis danışman