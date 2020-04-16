Troller Dünya Turu rekor kırdı

Universal Pictures’ın corona virüs nedeniyle sinema salonlarının kapanmasına karşı yeni stratejisi başarılı oldu. Troller Dünya Turu (Trolls World Tour), Universal’ın verilerine göre açılış hafta sonunda tüm zamanların en büyük dijital ilk gösterimine imza attı. Resmi rakamlar açıklanmasa da animasyonun 40 milyon dolar hasılat elde ettiği tahmin ediliyor

Korona virüse karşı strateji başarılı oldu: Troller Dünya Turu dijital izlenme rekoru kırdı

Universal Pictures, corona virüse karşı filmlerinin küresel sinema yayınlarıyla aynı gün evlerde yani dijital platformlarda yayınlanması sağlayacak adamı attı. DreamWorks Animation’ın ABD’de 10 Nisan’da piyasaya sürülmesi planlanan Troller Dünya Turu (Trolls World Tour) salonlar yerine dijital kiralama mecralarında erişime açıldı.

Bu hamle büyük bir başarıyla sonuçlandı ve Troller Dünya Turu açılış hafta sonunda Universal’ın bir önceki rekortmeni Jurassic World: Yıkılmış Krallık’ın (Fallen Kingdom) 10 misli dijital hasılat yakaladı.

Universal resmi satış rakamlarını henüz açıklamasa da Deadline’ın tahminlerine göre film hafta sonu 40 milyon dolar civarında hasılat yaptı.

Film, Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube ve Comcast dahil olmak üzere kirala-izle hizmeti veren tüm büyük platformlarda birinci sırada yer aldı.

Troller Dünya Turu’nun (Trolls World Tour) konusu

Poppy ve Branch, kendilerinin dünya üzerindeki altı ayrı troll kabilesinden birinin üyesi olduklarını öğrenirler. Her bir kabile de funk, country, tekno, klasik müzik, pop ve rock gibi müzik türlerini temsil ediyordur. Hard-rock grubun üye olan Queen Barb babası King Trash’in yardımıyla, diğer tüm müzik türlerini yok etmek istiyordur. Böylece tüm dünyaya rock müzik hakim olacaktır. Dünyanın kaderi tehlikeli ellerde olup Poppy ve Branch’in birkaç arkadaşlarını yanlarına alarak Queen Barb’a karşı savaşmaları gerekecektir.