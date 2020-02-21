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Trodos’a giden yollar kapandı

21 Şubat 2020

Trodos’a giden yolların, kar yağışı yüzünden kapandığı haber verildi.

Rum haber kaynakları, polis tarafından yapılan açıklamaya dayanarak,Prodromos-Trodos, Platres-Trodos ve Karvuna-Trodos yollarının tüm araçlar için kapandığını duyurdu.

Dağlık bölgelerdeki diğer yolların tüm araçlar için açık, fakat hava koşulları yüzünden kaygan olduğu belirtilen haberde, polisin sürücüleri dikkatli olmaları ve düşük hızda seyretmeleri konusunda uyardığı da ifade edildi.

Haberde, Trodos meydanındaki kar kalınlığının 43 santim olduğu da kaydedildi.

 




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