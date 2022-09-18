Spor

Triatlonda müthiş final

18 Eylül 2022











Triatlonda müthiş final

Triatlon Federasyonu 2022 sezonunun bireysel son yarışını İskele’de gerçekleştirdi.
Olimpik, olimpik takım ve sadece 18 yaş altı kategorisine açık olan Sprint mesafesinde gerçekleşen yarışta 38 bireysel, 8 takım mücadele etti.

Ekim ayı sonunda sadece takım şeklinde yapılacak son yarış ile sezonu noktalayacak olan Triatlon Federasyonunun İskele’de Noyanlar sponsorluğunda gerçekleşen son yarışına yabancı uyruklu triatletler de katıldı.

U18 Sprint kategorisinde en hızlı sporcu Ares’ten Enis Alçıcı olurken, olimpik mesafenin en hızlı finişini ferdi olarak yarışan Ilya Slepov yaptı. Gençler Sprint mesafede 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü, 5 kilometre koşarak finişe ulaştı. Olimpiyat ise 1.5 km yüzme, 40 km bisiklet ve son olarak da 10km koşarak en hızlı şekilde yarışı tamamlamayı hedefledi.

Yarışta sprint mesafede Enis Alçıcı 1 saat 10 dakikada finişe ulaştı. Olimpik mesafede ise Ilya Slepov 2 saat 23 saniye ile yarışı tamamlayarak müthiş bir dereceye imza attı. Olimpik mesafede kadınların birinciliğini Tüfekçi’den Mine Devrim 2 saat 32 dakika ile elde etti.

Yarış sonrası dereceye girenlere kupa ve madalyaları Spor Dairesi amiri Sertaç Bozatlı, kulüp idarecileri ve sponsor Noyanlar firması adına Ethem Savant takdim etti.

Olimpik kadın sonuçları:

SıraSporcuKulübüKategoriZaman
1Mine DevrimTüfekçi Spor Kulübü20-292:32:09.2
2Melda ÜnalAres Spor Kulübü30-392:37:48.9
3Ksenia ChernykhFerdi50+2:40:00.3
4Püren Eda GözerAres Spor Kulübü20-293:10:01.4

 

Olimpik erkek sonuçları:

SıraSporcuTeam nameCategoryTime
1Ilya SlepovFerdi40-442:00:23.0
2Bugra KorahanAres Spor Kulübü30-342:04:33.8
3Hüseyin ArhanAres Spor Kulübü40-442:07:41.9
4Kemal ElektrikçiAres Spor Kulübü30-342:10:52.1
5Şevki AhcıhocaAspava Spor Kulübü45-492:13:41.1
6Erim DebreliAres Spor Kulübü30-342:15:42.0
7Tuğcan ÖzkızanTüfekçi Spor Kulübü20-292:20:52.6
8Deniz KalibciogluAres Spor Kulübü35-392:25:01.4
9Kerem GüneserTüfekçi Spor Kulübü35-392:32:22.4
10Erkan UyarAres Spor Kulübü45-492:32:59.0
11Görkem BulunçAres Spor Kulübü45-492:34:50.6
12Aleksei ShchukinFerdi35-392:37:57.1
13Yusufcan SensoyAres Spor Kulübü20-292:38:30.6
14Demir ModaTüfekçi Spor Kulübü30-342:38:33.2
15Onur IstillozluTüfekçi Spor Kulübü40-442:38:39.4
16Özgü ÖzyiğitTüfekçi Spor Kulübü35-392:40:11.7
17Teoman IbiliFerdi20-292:40:31.9
18Victor KorchaginFerdi50+2:40:47.6
19Utku ŞakirAres Spor Kulübü40-442:42:21.4
20Hasan KarşılıTüfekçi Spor Kulübü35-392:47:10.5
21Batu Ali VeçhioğluFerdi40-442:53:32.5
22Serkan BenzinciAres Spor Kulübü45-492:58:19.3
23Begenc KurbanovAres Spor Kulübü20-293:05:38.8
24Erda SerebetFerdi40-443:15:09.6
25Huseyin SayılTüfekçi Spor Kulübü50+3:19:31.7

 

U18 Sprint sonuçları:

SıraSporcu ismiKulübüCategoryTime
1Enis AlciciAres Spor Kulübü14-191:10:49.6
2Ahmet ErdenAres Spor Kulübü14-191:11:04.9
3Ayer AlciciAres Spor Kulübü14-191:15:08.5
4Teyfik ÖztümenAres Spor Kulübü14-191:17:18.0
5Tunç Berk SarıTüfekçi Spor Kulübü14-191:26:23.6
6Emine Sevil DemirkiranAres Spor Kulübü14-191:36:12.9

Olimpik takım sonuçları:

SıraTakım ismiZaman
1Tüfekçi Spor Kulübü2:07:57.8
2Arda-Hamed-Mehmet2:17:32.6
3Tolgu Mehmet Arif2:18:40.5
4One Team One Spirit2:21:13.2
5Ares Team2:26:06.1
6Tkk Expats2:40:16.8
7Aspava 60+2:42:27.2
8Tüfekci Rookies3:18:27.0

Foto Evliya



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18 Eylül 2022






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