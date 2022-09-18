Triatlonda müthiş final

Triatlon Federasyonu 2022 sezonunun bireysel son yarışını İskele’de gerçekleştirdi.

Olimpik, olimpik takım ve sadece 18 yaş altı kategorisine açık olan Sprint mesafesinde gerçekleşen yarışta 38 bireysel, 8 takım mücadele etti.

Ekim ayı sonunda sadece takım şeklinde yapılacak son yarış ile sezonu noktalayacak olan Triatlon Federasyonunun İskele’de Noyanlar sponsorluğunda gerçekleşen son yarışına yabancı uyruklu triatletler de katıldı.

U18 Sprint kategorisinde en hızlı sporcu Ares’ten Enis Alçıcı olurken, olimpik mesafenin en hızlı finişini ferdi olarak yarışan Ilya Slepov yaptı. Gençler Sprint mesafede 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü, 5 kilometre koşarak finişe ulaştı. Olimpiyat ise 1.5 km yüzme, 40 km bisiklet ve son olarak da 10km koşarak en hızlı şekilde yarışı tamamlamayı hedefledi.

Yarışta sprint mesafede Enis Alçıcı 1 saat 10 dakikada finişe ulaştı. Olimpik mesafede ise Ilya Slepov 2 saat 23 saniye ile yarışı tamamlayarak müthiş bir dereceye imza attı. Olimpik mesafede kadınların birinciliğini Tüfekçi’den Mine Devrim 2 saat 32 dakika ile elde etti.

Yarış sonrası dereceye girenlere kupa ve madalyaları Spor Dairesi amiri Sertaç Bozatlı, kulüp idarecileri ve sponsor Noyanlar firması adına Ethem Savant takdim etti.

Olimpik kadın sonuçları:

Sıra Sporcu Kulübü Kategori Zaman 1 Mine Devrim Tüfekçi Spor Kulübü 20-29 2:32:09.2 2 Melda Ünal Ares Spor Kulübü 30-39 2:37:48.9 3 Ksenia Chernykh Ferdi 50+ 2:40:00.3 4 Püren Eda Gözer Ares Spor Kulübü 20-29 3:10:01.4

Olimpik erkek sonuçları:

Sıra Sporcu Team name Category Time 1 Ilya Slepov Ferdi 40-44 2:00:23.0 2 Bugra Korahan Ares Spor Kulübü 30-34 2:04:33.8 3 Hüseyin Arhan Ares Spor Kulübü 40-44 2:07:41.9 4 Kemal Elektrikçi Ares Spor Kulübü 30-34 2:10:52.1 5 Şevki Ahcıhoca Aspava Spor Kulübü 45-49 2:13:41.1 6 Erim Debreli Ares Spor Kulübü 30-34 2:15:42.0 7 Tuğcan Özkızan Tüfekçi Spor Kulübü 20-29 2:20:52.6 8 Deniz Kalibcioglu Ares Spor Kulübü 35-39 2:25:01.4 9 Kerem Güneser Tüfekçi Spor Kulübü 35-39 2:32:22.4 10 Erkan Uyar Ares Spor Kulübü 45-49 2:32:59.0 11 Görkem Bulunç Ares Spor Kulübü 45-49 2:34:50.6 12 Aleksei Shchukin Ferdi 35-39 2:37:57.1 13 Yusufcan Sensoy Ares Spor Kulübü 20-29 2:38:30.6 14 Demir Moda Tüfekçi Spor Kulübü 30-34 2:38:33.2 15 Onur Istillozlu Tüfekçi Spor Kulübü 40-44 2:38:39.4 16 Özgü Özyiğit Tüfekçi Spor Kulübü 35-39 2:40:11.7 17 Teoman Ibili Ferdi 20-29 2:40:31.9 18 Victor Korchagin Ferdi 50+ 2:40:47.6 19 Utku Şakir Ares Spor Kulübü 40-44 2:42:21.4 20 Hasan Karşılı Tüfekçi Spor Kulübü 35-39 2:47:10.5 21 Batu Ali Veçhioğlu Ferdi 40-44 2:53:32.5 22 Serkan Benzinci Ares Spor Kulübü 45-49 2:58:19.3 23 Begenc Kurbanov Ares Spor Kulübü 20-29 3:05:38.8 24 Erda Serebet Ferdi 40-44 3:15:09.6 25 Huseyin Sayıl Tüfekçi Spor Kulübü 50+ 3:19:31.7

U18 Sprint sonuçları:

Sıra Sporcu ismi Kulübü Category Time 1 Enis Alcici Ares Spor Kulübü 14-19 1:10:49.6 2 Ahmet Erden Ares Spor Kulübü 14-19 1:11:04.9 3 Ayer Alcici Ares Spor Kulübü 14-19 1:15:08.5 4 Teyfik Öztümen Ares Spor Kulübü 14-19 1:17:18.0 5 Tunç Berk Sarı Tüfekçi Spor Kulübü 14-19 1:26:23.6 6 Emine Sevil Demirkiran Ares Spor Kulübü 14-19 1:36:12.9

Olimpik takım sonuçları:

Sıra Takım ismi Zaman 1 Tüfekçi Spor Kulübü 2:07:57.8 2 Arda-Hamed-Mehmet 2:17:32.6 3 Tolgu Mehmet Arif 2:18:40.5 4 One Team One Spirit 2:21:13.2 5 Ares Team 2:26:06.1 6 Tkk Expats 2:40:16.8 7 Aspava 60+ 2:42:27.2 8 Tüfekci Rookies 3:18:27.0

Foto Evliya