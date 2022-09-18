Triatlonda müthiş final
Triatlonda müthiş final
Triatlon Federasyonu 2022 sezonunun bireysel son yarışını İskele’de gerçekleştirdi.
Olimpik, olimpik takım ve sadece 18 yaş altı kategorisine açık olan Sprint mesafesinde gerçekleşen yarışta 38 bireysel, 8 takım mücadele etti.
Ekim ayı sonunda sadece takım şeklinde yapılacak son yarış ile sezonu noktalayacak olan Triatlon Federasyonunun İskele’de Noyanlar sponsorluğunda gerçekleşen son yarışına yabancı uyruklu triatletler de katıldı.
U18 Sprint kategorisinde en hızlı sporcu Ares’ten Enis Alçıcı olurken, olimpik mesafenin en hızlı finişini ferdi olarak yarışan Ilya Slepov yaptı. Gençler Sprint mesafede 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü, 5 kilometre koşarak finişe ulaştı. Olimpiyat ise 1.5 km yüzme, 40 km bisiklet ve son olarak da 10km koşarak en hızlı şekilde yarışı tamamlamayı hedefledi.
Yarışta sprint mesafede Enis Alçıcı 1 saat 10 dakikada finişe ulaştı. Olimpik mesafede ise Ilya Slepov 2 saat 23 saniye ile yarışı tamamlayarak müthiş bir dereceye imza attı. Olimpik mesafede kadınların birinciliğini Tüfekçi’den Mine Devrim 2 saat 32 dakika ile elde etti.
Yarış sonrası dereceye girenlere kupa ve madalyaları Spor Dairesi amiri Sertaç Bozatlı, kulüp idarecileri ve sponsor Noyanlar firması adına Ethem Savant takdim etti.
Olimpik kadın sonuçları:
|Sıra
|Sporcu
|Kulübü
|Kategori
|Zaman
|1
|Mine Devrim
|Tüfekçi Spor Kulübü
|20-29
|2:32:09.2
|2
|Melda Ünal
|Ares Spor Kulübü
|30-39
|2:37:48.9
|3
|Ksenia Chernykh
|Ferdi
|50+
|2:40:00.3
|4
|Püren Eda Gözer
|Ares Spor Kulübü
|20-29
|3:10:01.4
Olimpik erkek sonuçları:
|Sıra
|Sporcu
|Team name
|Category
|Time
|1
|Ilya Slepov
|Ferdi
|40-44
|2:00:23.0
|2
|Bugra Korahan
|Ares Spor Kulübü
|30-34
|2:04:33.8
|3
|Hüseyin Arhan
|Ares Spor Kulübü
|40-44
|2:07:41.9
|4
|Kemal Elektrikçi
|Ares Spor Kulübü
|30-34
|2:10:52.1
|5
|Şevki Ahcıhoca
|Aspava Spor Kulübü
|45-49
|2:13:41.1
|6
|Erim Debreli
|Ares Spor Kulübü
|30-34
|2:15:42.0
|7
|Tuğcan Özkızan
|Tüfekçi Spor Kulübü
|20-29
|2:20:52.6
|8
|Deniz Kalibcioglu
|Ares Spor Kulübü
|35-39
|2:25:01.4
|9
|Kerem Güneser
|Tüfekçi Spor Kulübü
|35-39
|2:32:22.4
|10
|Erkan Uyar
|Ares Spor Kulübü
|45-49
|2:32:59.0
|11
|Görkem Bulunç
|Ares Spor Kulübü
|45-49
|2:34:50.6
|12
|Aleksei Shchukin
|Ferdi
|35-39
|2:37:57.1
|13
|Yusufcan Sensoy
|Ares Spor Kulübü
|20-29
|2:38:30.6
|14
|Demir Moda
|Tüfekçi Spor Kulübü
|30-34
|2:38:33.2
|15
|Onur Istillozlu
|Tüfekçi Spor Kulübü
|40-44
|2:38:39.4
|16
|Özgü Özyiğit
|Tüfekçi Spor Kulübü
|35-39
|2:40:11.7
|17
|Teoman Ibili
|Ferdi
|20-29
|2:40:31.9
|18
|Victor Korchagin
|Ferdi
|50+
|2:40:47.6
|19
|Utku Şakir
|Ares Spor Kulübü
|40-44
|2:42:21.4
|20
|Hasan Karşılı
|Tüfekçi Spor Kulübü
|35-39
|2:47:10.5
|21
|Batu Ali Veçhioğlu
|Ferdi
|40-44
|2:53:32.5
|22
|Serkan Benzinci
|Ares Spor Kulübü
|45-49
|2:58:19.3
|23
|Begenc Kurbanov
|Ares Spor Kulübü
|20-29
|3:05:38.8
|24
|Erda Serebet
|Ferdi
|40-44
|3:15:09.6
|25
|Huseyin Sayıl
|Tüfekçi Spor Kulübü
|50+
|3:19:31.7
U18 Sprint sonuçları:
|Sıra
|Sporcu ismi
|Kulübü
|Category
|Time
|1
|Enis Alcici
|Ares Spor Kulübü
|14-19
|1:10:49.6
|2
|Ahmet Erden
|Ares Spor Kulübü
|14-19
|1:11:04.9
|3
|Ayer Alcici
|Ares Spor Kulübü
|14-19
|1:15:08.5
|4
|Teyfik Öztümen
|Ares Spor Kulübü
|14-19
|1:17:18.0
|5
|Tunç Berk Sarı
|Tüfekçi Spor Kulübü
|14-19
|1:26:23.6
|6
|Emine Sevil Demirkiran
|Ares Spor Kulübü
|14-19
|1:36:12.9
Olimpik takım sonuçları:
|Sıra
|Takım ismi
|Zaman
|1
|Tüfekçi Spor Kulübü
|2:07:57.8
|2
|Arda-Hamed-Mehmet
|2:17:32.6
|3
|Tolgu Mehmet Arif
|2:18:40.5
|4
|One Team One Spirit
|2:21:13.2
|5
|Ares Team
|2:26:06.1
|6
|Tkk Expats
|2:40:16.8
|7
|Aspava 60+
|2:42:27.2
|8
|Tüfekci Rookies
|3:18:27.0
Foto Evliya