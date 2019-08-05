Kıbrıs

Trafikte 4226 kontrol, 556 işlem

5 Ağustos 2019

29 Temmuz – 04 Ağustos 2019 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 4226 araç sürücüsü kontrol edilmiştir.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 556’sı ile ilgili ileri işleme gidilmiştir. Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 113’ü süratli araç kullanmak, 4’ü tehlikeli sürüş yapmak, 21’i dikkatsiz sürüş yapmak, 75’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 13’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 24’ü alkollü araç kullanmak, 95’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 28’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 19’u muayenesiz araç kullanmak, 25’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 11’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak ve 121’i diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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