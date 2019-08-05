Kıbrıs

Trafik haftalık hasar bilançosu: 445 bin TL

5 Ağustos 2019
Trafik polisi

29 Temmuz – 04 Ağustos 2019 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 63 adet trafik çarpışması meydana gelmiştir. Bu çarpışmalardan, 10’u yaralanmayla ve 53’ü hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen çarpışmalarda 16 kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik çarpışma sebepleri, süratli araç kullanmak (17), yakın takip (12), kavşakta durmamak (11), dikkatsiz sürüş yapmak (9) ve diğer etkenler (14) yer almıştır.

Çarpışmalarda toplam hasar miktarı 445.000.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

Lefkoşa: 23
Gazimağusa: 14
Girne: 15
Güzelyurt: 6
İskele: 5

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 556 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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