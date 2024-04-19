Trafik denetimlerinde 555 sürücü rapor edildi, 1 sürücü tutuklandı, 38 araç trafikten men edildi

Polis trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde; toplam 2 bin 677 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli trafik suçlarından 555 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, bir sürücü tutuklandı, 38 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada sürücülerin 260’ının yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 52’sinin trafik ışıklarına uymamak, 52’sinin sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 28’inin emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 18’inin seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 16’sının alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sının sigortasız araç kullanmak, 1’inin tehlikeli sürüş yapmak ve 122’sinin diğer trafik suçlarından haklarında işlem başlatıldığı kaydedildi.