Trafik Denetimleri: 446 sürücü rapor edildi, 1 sürücü tutuklandı.

Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,077 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 446 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 37araç ise trafikten men edilmiştir.