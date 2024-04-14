Trafik denetimleri: 423 sürücü rapor edildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 14, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Trafik denetimleri: 423 sürücü rapor edildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Trafik denetimleri: 1528 sürücüden 341'ine yasal işlem

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 2 bin 280 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından 423 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis, 1 sürücüyü tutukladı, 39 aracı ise trafikten men etti.


Polis Basın Bültenine göre, rapor edilen trafik suçları şöyle: “247’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 27’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 16’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 19’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak ve 84’ü diğer trafik suçları.”

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