Trafik Denetimleri: 3 bin 571 araç sürücüsü rapor edildi

Ülke genelinde polis tarafından 29 Nisan – 05 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan trafik denetimleri sonucu, toplam 16,311 araç sürücüsü kontrol edildi.

Suç işlediği tespit edilen 3571 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;

Sürat ( 1677 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 756 ) , Tehlikeli Sürüş ( 12 ), Dikkatsiz Sürüş ( 36 ),

Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 151 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 14 ), Alkollü İçki Tesiri Altında

Araç Kullanmak ( 112 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 167 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç

Kullanmak ( 43 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 84 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 13 ), Muayenesiz

Araç Kullanmak ( 53 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 50 ), Yolcu Taşıma ; İşletme İzinsiz

Araç Kullanmak ( 12 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 6 ), Tonajından Fazla veya

Tehlikeli Yük Taşımak ( 4 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 2 ), Işık Kurallarına Uymamak

veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 27 ) ve 1108 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. Toplam 259 araç

trafikten men edilmiş ve 9 sürücü ise tutuklanmıştır.