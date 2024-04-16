Trafik denetimleri: 1 sürücü tutuklandı

Ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,945 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 505 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklandı ve 31 araç ise trafikten men edildi.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

266’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

70’i trafik ışıklarına uymamak,

5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

46’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

23’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

3’ü sigortasız araç kullanmak ve

85’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.