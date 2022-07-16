Polis Basın Subaylığı az önce yaptığı açıklamada sabaha doğru 03:40’da gerçekleşen trafik kazasında trafiğe bir can daha verdiğimizi duyurdu.

Girne’de gerçekleşen kazada araç sürücüsü Ali Riza Avukat, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktığı ve 3,5 metre derinliğindeki dere yatağına yuvarlandığı belirtildi ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

”16.07.2022 tarihinde, saat 03:40 sıralarında, Ozanköy’de, Zeyko Yağ Fabrikasının batı kısmındaki toprak yol içerisinde, Girne’de sakin Ali Rıza AVUKAT(E-52) yönetimindeki HZ 430 plakalı çift kabin araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun doğu kısmından yol dışına çıkarak, 3.5 metre derinliğindeki dere yatağına düşmüştür.

Kaza sonucu araç sürücüsü Ali Rıza AVUKAT kaza yerinde yaşamını yitirmiştir. Araçta yolcu olarak bulunan Ayşegül RIFKI(K-51) ise yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”