Trabzonspor’un rakibi belli oldu
Trabzonspor’un rakibi belli oldu
Temsilcimiz Trabzonspor’un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi FC Kopenhag oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi yapıldı. Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşarak Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanan Trabzonspor’un, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.
Bordo-mavili temsilcimiz play-off turunda Danimarka’nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak.
Play-off turunda ilk maçlar 16-17 Ağustos’ta, rövanş karşılaşmaları ise 23-24 Ağustos’ta oynanacak.
Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
Eşleşmeler şöyle:
Şampiyonlar yolu
Karabağ (Azerbaycan) / Ferencvaros (Macaristan) – Sheriff (Moldova) / Viktoria Plzen (Çekya)
Bodo Glimt (Norveç) / Zalgiris (Litvanya) – Ludogorets (Bulgaristan) / Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Maccabi Haifa (İsrail) / Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) – Kızılyıldız (Sırbistan) / Pyunik (Ermenistan)
Kopenhag (Danimarka) – Trabzonspor (Türkiye)
Lig yolu
Dinamo Kiev (Ukrayna) / Sturm Graz (Avusturya) – Benfica (Portekiz) / Midtjylland (Danimarka)
Union Saint-Gilloise (Belçika) / Rangers (İskoçya) – Monaco (Fransa) / PSV (Hollanda)