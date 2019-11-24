FutbolSpor

Trabzon liderlik koltuğunda: 0-3

24 Kasım 2019

Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü’nü 3-0 yendi; ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Türkiye Süper Lig’in 12. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Başkent’teki maçı konuk ekip 3-0 kazandı.

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 6’da Alexander Sörloth, 48’de Yusuf Sarı ve 56’da Anthony Nwakaeme kaydetti.

Ankaragücü’nde Ricardo Faty; 43 ve 45’te gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden teknik direktör Ünal Karaman’ın öğrencileri puanını 22’ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Mustafa Kaplan’ın çalıştırdığı Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

 



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