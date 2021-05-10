Tozlu hava etkisini kaybetti

Bölge, sıcak ve nispeten nemli havanın etkisinde. Yaklaşık iki haftadır devam eden tozlu havanın ise etkisini kaybettiği açıklandı.

Meteoroloji Dairesi’nin 11 – 17 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca hava genellikle açık, az bulutlu olacak.

Ramazan Bayramının ilk günü olan Perşembe sabahı yer yer sis görülecek. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 25 – 28 santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

TOZLU HAVA ETKİSİNİ KAYBETTİ

Öte yandan tozlu havanın da bölgedeki etkisini kaybettiği açıklandı. Bölge, yaklaşık iki haftadır tozlu havanın etkisindeydi.