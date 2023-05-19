Töre, TCG İmbat hücumbot gemisini ziyaret etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Töre, TCG İmbat hücumbot gemisini ziyaret etti

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’den gelerek Girne Turizm Limanı’nda halkın ziyaretine açılan TCG İmbat hücumbot gemisini ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, ziyarette Başkan Töre’yi Gazimağusa Deniz Komutanı Deniz Kıdemli Albay Meriç Katipoğlu ile TCG İmbat Hücumbot Komutanı Deniz Binbaşı Serhat Sarışın ve Sivil Savunma TeşkilatI


Başkanı Atilla Karaca karşıladı. UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan da Başkan Töre’ye ziyarette eşlik etti.

Gemide incelemeler yaparak imkân ve kabiliyetleri hakkında yetkilerden bilgi alan Töre, burada yaptığı açıklamada Türk milletinin ordu-millet anlayışına sahip olduğunu ifade ederek, milli şuurun böyle pekiştiğini söyledi.

Töre, 20 Temmuz  Barış Harekatı’ndan sonra söylenen “Girne’den yol bağladık Anadolu’ya” şarkısının halen büyük bir coşku ile söylendiğini kaydederek, “Allah Türk milletini ve Kıbrıs Türk halkını ayırmasın” dedi.

20 Temmuz’da Mehmetçiğin Mücahitlerle birleşerek can ve kan verdiğini vurgulayan Töre, bu mücadelenin sonunda bağımsız KKTC Devleti’nin kurulduğunu anımsattı.

19 Mayıs’ı coşkuyla kutladıklarını ifade eden Töre, Atatürk’ü her zaman iyi anlamak gerektiğini, onun “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözünün şiar edinilmesi gerektiğini kaydetti.

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Tags:Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu TöreTCG İmbat hücumbot gemisi
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