Töre, Sivil Savunma Başkanı Çelebi’yi kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi’yi kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Teşkilat Başkanı Çelebi, Başkan Yardımcılığı görevi nedeniyle Töre’yi kutladı ve görevinde başarı diledi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, ziyaretten dolayı Çelebi’ye teşekkür ederken, kurumlar arasında varolan işbirliğini yeni dönemde de daha güçlü şekilde devam ettireceklerini söyledi.

Töre, ziyaret anısına Başkan Çelebi’ye üzerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kıbrıs ile ilgili sözlerinin yer aldığı tablo hediye etti.