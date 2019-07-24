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Töre: Rum-Yunan ikilisinin ne istediğini Kıbrıs Türk halkı çok iyi biliyor

24 Temmuz 2019

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcı Zorlu Töre, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ta ne istediğini, nasıl bir anlaşma peşinde koştuklarını Kıbrıs Türk halkının çok iyi bildiğini kaydetti.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada, 1955 yılında EOKA’nın faaliyete geçmesi ile kilisenin açıklamalarıyla, gelmiş geçmiş ve bugün görevde olan Rum Liderlerinin açıklamalarıyla; Kıbrıs’ı bir Helen adası yapma hedeflerinin çok açık ve net bir şekilde olduğu kaydedildi.

Töre sözlerine söyle devam etti:

“70 yıldır onlar Kıbrıs’ın tamamını ele geçirmek ve Enosisi dolaylı da olsa gerçekleştirmek için mücadelelerini sürdürmektedirler.

Birleşmiş Milletler’in çözüm planlarını reddeden hep Rumlar olmuştur. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Akritas Planı ile ele geçirmişler ama Kıbrıs adasının tamamını işgal edememişlerdir. Rum-Yunan Liderlikleri megali-idea dedikleri büyük Yunanistan hayalinden hiç vazgeçmediler. Rum-Yunan tutumu bu olduğu halde Rum Lideri Anastasiadis’le ne istediklerini anlamaya çalışacağını söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın anlayamama sorunu mu var yoksa siyasi, ideolojik saplantılarından yani Federasyon Birleşik Kıbrıs, tek devlet gibi fikirlerinden vazgeçememek midir?

Rumların zihinsel değişikliklerinin olmadığı gerçeğini zaman zaman söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı neden yeni bir zihniyet yoklaması daha yapmak istiyor?Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkma yönünde liderlik yapması gerekirken federalist, Birleşik Kıbrıs duygularına hala tutsak kalması asla doğru değildir”
(HUR/ŞEB)

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