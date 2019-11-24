Töre, Kıbrıs meselesinin geldiği son noktanın KKTC’nin varlığını geleceğe taşımaları olduğunu belirtti

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs meselesinin geldiği son noktanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını geleceğe taşımaları olduğunu belirtti.

Töre, “Birleşik Kıbrıs Helenizme giden bir modeldir. 1960 yılında Rumlarla kurduğumuz Ortaklık Devleti Helen Cumhuriyeti’ne dönüştü” dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin etkin ve fiili müdahalesi olmasaydı adanın tamamının Yunan adası haline geleceğini söyleyerek, “Kıbrıs adasında ve etrafındaki denizlerde stratejik hesaplaşmalar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonlandırılmak, Türkiye ve Türk Ordusu bu bölgeden uzaklaştırılmak istenmektedir” dedi.

Töre, açıklamasına şöyle devam etti,

“Berlin’de üçlü görüşme yapılırken Rum zihniyetinin değişmeyeceğini unutmamak gerekir. Kıbrıs’ta barış istemeyen Rumlardır. 60 yıldır 1958’lerden beri müzakereler yapılıyor. Rumlar Kıbrısı Helen adası olarak niteleyip Kıbrıs Türk halkına azınlık hakları öneriyor. Berlin’de yeniden başlıyoruz diyerek yakınlaşmalar, mütabakatlar var diyerek aldatılmaya tahammülümüz yoktur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkalım. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden taviz vermeyelim. Yerleşim birimlerimiz ve topraklarımız üzerinde oyunlar oynanmasına son verelim. Tavizci ve teslimiyetçi yaklaşımların barışı değil yeni felâketler getireceğini idrak edelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkılmazsa tarih bizleri affetmeyecektir”