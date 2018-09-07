Töre, hükümeti istifaya çağırdı

Cumhuriyet Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, hükümet yetkililerini eleştirerek, istifaya çağırdı.

Cumhuriyet Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre yaptığı açıklamada, “Tünelin ucunda ışık yok” diyerek halkı umutsuzluğa sürükleyenlerin seçim vaatlerinde “ne demek umut yok, CTP var biz varız” diyerek halktan oy istedikleri belirtildi.

“Bir diğer hükümet ortağı ise halkın umudu halkın partisi diye oy toplamıştı. Şimdilerde ise umut yok, ışık yok umutlanmayın gibi yaklaşımlar ve sözlerle her tarafı karanlığa çevirdiler. Halkımızla adeta dalga geçerek suçlu olarak Türkiye’yi göstermeye çalışan Sendikal Platform ise şaşırtma yaparak ‘ithal kriz’ diyerek kendi kendine bıçak saplamaktadır” ifadelerini kullanan Töre, yapılan eylemleri desteklerken KKTC ve Türkiye’ye nefret kusan ifadeleri de kınadıklarını kaydetti.

Ekonomik krizlerden mağdur olan halkın demokratik tepkilerini bu hükümetin anlamadığını savunan Töre, “Yüzde 145 arpaya zam yapmak, arpa ithal eden tüccarlarla işbirliği yapmak demektir. Üreticiler ve tüketiciler tükenme noktasına gelirken bu hükümetin ülkeyi yönetemediği de ortaya çıkmıştır. Yönetemiyorsanız ışık yoktur, umutlarımız kalmadı diyorsanız daha ne bekliyorsunuz istifa edin” ifadelerini kullandı.