Kıbrıs

Töre, Güzelyurt’u ziyaret ederek temaslarda bulundu

21 Şubat 2020

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bugün Güzelyurt’u ziyaret ederek, bir dizi temasta bulundu.

Meclis Başkan Yardımcılığı’ndan verilen bilgiye göre, Töre, sırasıyla Güzelyurt Belediyesi, Güzelyurt Kaymakamlığı, Güzelyurt Polis Müdürlüğü, Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü ve Güzelyurt İtfaiyesini ziyaret etti.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güzelyurt’taki ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda, Güzelyurt’un giderek büyüyen ve gelişen bir şehir haline dönüştüğünü belirterek, KKTC’nin vazgeçilmez bir parçası olan Güzelyurt’un artık görüşme masasında pazarlık konusu olmadığını söyledi.

Güzelyurt ve Lefke’nin ülkenin batısında önemli üretim merkezi olduklarını ifade eden Töre, üniversitelerin yanında diğer yatırımlarla da bölgenin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, ziyaretlerinde Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın fotoğrafları ile Denktaş’ın ‘Benim 2 Bayrağım Var’ şiiri ile Kıbrıs’a özgü el işi panoları hediye etti.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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