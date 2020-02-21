Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı başsağlığı diledi, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” açıklaması yaptı

21 Şubat 2020

ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib’de hava saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk askerleri için başsağlığı dilerken, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” açıklaması yaptı.

‘Türk askerlerinin koordinasyon ve gerginliğin azaltılması için İdlib’de bulunduğu’ belirtilen açıklamada, “Başkan Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde İdlib’e yönelik endişelerini dile getirmiştir. Ayrıca, Trump bu görüşmede Rusya’ya Esed rejiminin zulümlerine desteği sonlandırması ve Suriye’deki iç savaşa siyasi bir çözüm bulunması için yaptığı çağrıyı yinelemiştir” ifadelerine yer verildi.




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