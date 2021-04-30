Topsoy tabancayı ibraz etmekten kaçındı

Lefkoşa’da ruhsatlı tabancasını yasa gereği kontrole götürmeyen zanlı Hüseyin Topsoy tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ali Gencer, zanlı Hüseyin Topsoy’un “Kayıtlı Tabancayı İbraz Etmemek ve Salimen Muhafaza Etmemek” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Gencer, zanlının 2020 yılı içerisinde adına kayıtlı, KKTC Bakanlar Kurulu tarafından özel izinli olan 9 mm çapında Taurus marka Brezilya yapısı TMH105952 seri numaralı ve 7,65 çapında M.K.E. marka Türkiye yapısı 91224098 seri numaralı tabancaları, şarjörleri ve mermileri, özel izin şartları gereği yılda iki kez bulunduğu bölge karakolunda kontrol ettirmesi gerektiğini belirterek, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Merkez Karakolu çağrılarına defalarca riayet etmeyerek Kayıtlı Tabancayı ibraz etmekten kaçındığını kaydetti.

Polis memuru Gencer zanlının 29 Nisan 2021 tarihinde Lefkoşa’da mahkeme emri gereği tutuklandığını belirterek, ikametgâhının Güzelyurt olarak değiştiğinin öğrenilmesinin ardından mahkeme emriyle söz konusu ikametgâhta arama yapıldığını ifade etti. Gencer, tabancaların tespit edilemediğine işaret ederek, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde tabancaların çalınmış olabileceği beyanında bulunduğunu anlattı.

Soruşturmanın yeni başladığına ve alınması gereken ifadelerin söz konusu olduğuna dikkat çeken Polis zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın Salimen yürütülebilmesi maksadı ile zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kamalı Haber