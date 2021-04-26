Toprak sete çarpıp takla attı: 1 yaralı

HP 223 plakalı aracı ile doğu istikametine doğru seyreden Hasan Sariler (E-28), Mevlevi Çemberine yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak toprak sete aracının ön kısmı ile çarpıp takla atmıştır.

Polis Basın subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 26.04.2021 tarihinde, saat 14:00 raddelerinde, Güzelyurt – Lefkoşa çift şeritli anayolu üzerinde, yönetimindeki HP 223 plakalı salon aracı ile doğu istikametine doğru seyreden Güzelyurt’ta sakin Hasan SARİLER (E-28), Mevlevi Çemberine yaklaştığı sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkarak banket kenarında bulunan toprak sete aracının ön kısmı ile çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan HP 223 plakalı araç sürücüsü Hasan SARİLER kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam eder.