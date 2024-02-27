“Toprak Kadın Dönüşüm” isimli sergi cumartesi günü açılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 27, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Sanat

“Toprak Kadın Dönüşüm” isimli sergi cumartesi günü açılacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Pembe Atölye sanatçılarının eserlerinin sergileneceği “Toprak Kadın Dönüşüm” isimli sergi 2 Mart Cumartesi günü saat 17.00’de Rüstem Kitabevi Ana Galeri’de açılacak.

Pembe Atölye sanatçılarının eserlerinin sergileneceği “Toprak Kadın Dönüşüm” isimli sergi 2 Mart Cumartesi günü saat 17.00’de Rüstem Kitabevi Ana Galeri’de açılacak.

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” çerçevesinde, sanatta kadının varlığını ve emeğini vurgulamak amacıyla açılacak sergide, seramik sanatçıları; Melis Hoca, Özlem Özdamarlı, Lamia Fikretler, Selin Atagül, Ayşegül Sarıyar ve Zehra Karpazlı’nın eserleri sergilenecek.


“Toprak Kadın Dönüşüm” sergisi 12 Mart Salı gününe kadar gezilebilecek.

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Tags:sergiToprak Kadın Dönüşüm
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