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Toplum sağlığı krizi çalışmaları hızlandırdı

26 Temmuz 2020
Ender Volkan Çınar

COVID-19 Virüsü ile Enfekte Olan Hastalarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon UKÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar, İngiltere ve Amerika’nın Önde Gelen COVID-19 Aşı Adayları Olduklarını söyledi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi  Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar, Dünyanın çeşitli yerlerinde bilim insanlarının COVID-19’a sebep olan SARS-CoV-2 virüsüne karşı hem etkili hem de güvenli bir aşı bulunması için uğraş verdiklerini belirterek, İngiltere’nin Oxford Üniversitesi ile ABD’de bulunan Moderna firmasının girişimlerinin önde gelen 2 aşı adayı olduklarını açıkladı.

Çin ve diğer asya ülkeleri yanı sıra İngiltere ve ABD’de de aşı çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydeden Çınar, “Normalde uzun zamana yayılan aşı çalışmaları, COVID-19’un yaratmakta olduğu toplum sağlığı krizi nedeniyle hızlandırılmış şekilde devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Çınar, herhangi bir aşının toplumda kullanılmaya başlanması öncesinde, birçok testten geçtiğini hatırlatarak, hazır olunduğu zaman ilk etapta Faz 1 klinik çalışmalara tabi tutulduklarını kaydetti.

Bu seviyede, aşı sağlıklı gönüllülere verilip, güvenli olup olmadığı ve bağışıklık yaratıp yaratmadığının incelendiğini aktaran Çınar, sonrasında Faz 2 ve 3 çalışmalarında aşının etkinlik ve güvenliğinin kanıtlandığını ifade etti.

Faz 3 çalışması yapılacak

Yrd. Doç. Dr. Çınar, bu seviyelerde çalışılmakta olan 2 aşı adayı bulunduğuna dikkat çekerek, “İngiltere’nin Oxford Üniversitesi’nden bilim insanlarının üzerinde çalışmakta olduğu ChAdOx1 nCoV-19 aşısının etkisi, yapılan Faz 1/2 klinik çalışmalarla test edilmiştir. Bu aşının güvenli olup ciddi bir yan etki yaratmadığı ve ikinci dozdan sonra yarattığı bağışıklıkta artış görüldüğü gözlemlenmiştir. Hem antikor bazında hem de hücresel bazda etki gösterdiği gözlemlenen aşı için Faz 3 çalışmalarına yakın zamanda başlanması planlanmaktadır” dedi.

ABD’de bulunan Moderna firmasının mRNA-1273 isimli aşı çalışmaları hakkında da konuşan Çınar, söz konusu aşı  için Mart ortasında Faz 1 çalışmalarına başlandığını,  18-55 yaşları arasındaki 45 sağlıklı gönüllüye uygulanan aşının, iki doz sonunda bağışıklık yarattığı ve ciddi yan etkiye sebep olmadığının gözlendiği bilgisini verdi. Yrd. Doç. Dr. Çınar, bu aşının Faz 2 klinik çalışmalarının Mayıs ayı itibarı ile yapılmaya başlandığını da aktararak, “Bu fazda aşı dozları ve bağışıklığa etkileri araştırıldı. Akabinde başlayacak olan Faz 3 çalışmaları ise binlerce kişi üzerinde yapılacak ve aşının etkinliği daha geniş kitleler üzerinde çalışılacaktır” şeklinde konuştu.


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