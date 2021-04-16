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Toplam 7890  test yapıldı, 54’ü  yerel 73 pozitif vakaya rastlandı

16 Nisan 2021





Son 24 saatte yapılan test sayısı 7890 olup, 54’ü yerel 73 pozitif vakaya rastlanmış, 50 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 54 kişi ise yerel vakadır.

23 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 18 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

 

Lefkoşa

 

Gönyeli-4 / Hamitköy-1/ Gelibolu-2/ K.Kaymaklı-4 / Surlariçi-2 / Dereboyu-2/ Kızılbaş-1/ Göçmenköy-1/ Çağlayan-2 / Yakındoğu Bulvarı-2 / Ortaköy-2

 

Girne

 

Girne Merkez- 6/ Taşkent-3 / Karakum-1 / Girne Boğaz-1 / Karaoğlanoğlu-2/ Alsancak-2/ Ķaşkar- 1/ Karşıyaka-1/ Dikmen-1

 

Gazimağusa

 

Gülseren-2/ Kaliland-1/ Çanakkale-1/ Sakarya-2 / İncirli Köyü-3/ Yeniboğaziçi-1/ Tuzla-2

 

 

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1

 

 

16  Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7890

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 73

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

 

Yerel Vaka Sayısı: 54

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 50

 

Bugün Kaybedilen Hasta:

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 870.160

 

Toplam Vaka Sayısı: 5410

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4593

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 789

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 120

 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 664

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

 

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar

 

Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 224

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 391





16 Nisan 2021


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