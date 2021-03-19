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Toplam 6930 test yapıldı, 32’si yerel 43 pozitif vakaya rastlandı

19 Mart 2021





Son 24 saatte yapılan test sayısı 6930 olup, 32′ si  yerel 43 pozitif vakaya rastlanmış, 29 kişi taburcu edilmiştir.

 

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş olup, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 32 kişi ise yerel vakadır.

 

18 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 6 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt,  1 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

 

Lefkoşa

 

Yenişehir-2 / Hamitköy-3/ Metehan-1/ K.Kaymaklı-2 / Sulariçi-8 / Gönyeli-2

 

 

Girne

 

Girne Merkez- 1/ Çatalköy-1/ Dikmen-1

 

 

Gazimağusa

 

Gazimağusa Merkez- 3/ Vadili-1 / Ulukışla-2

 

Güzelyurt

 

Şahinler- 2 / Güzelyurt Merkez-2

 

İskele -1

İskele Merkez -1

 

 

19 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6930

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

 

Yerel Vaka Sayısı: 32

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29

 

Bugün Kaybedilen Hasta:

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 659. 444

 

Toplam Vaka Sayısı: 4000

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3562

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 414

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71

 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 340

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3





19 Mart 2021




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