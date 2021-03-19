Toplam 6930 test yapıldı, 32’si yerel 43 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6930 olup, 32′ si yerel 43 pozitif vakaya rastlanmış, 29 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş olup, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 32 kişi ise yerel vakadır.

18 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 6 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yenişehir-2 / Hamitköy-3/ Metehan-1/ K.Kaymaklı-2 / Sulariçi-8 / Gönyeli-2

Girne

Girne Merkez- 1/ Çatalköy-1/ Dikmen-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 3/ Vadili-1 / Ulukışla-2

Güzelyurt

Şahinler- 2 / Güzelyurt Merkez-2

İskele -1

İskele Merkez -1

19 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6930

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 32

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 659. 444

Toplam Vaka Sayısı: 4000

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3562

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 414

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 340

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3