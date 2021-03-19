Toplam 6930 test yapıldı, 32’si yerel 43 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6930 olup, 32′ si yerel 43 pozitif vakaya rastlanmış, 29 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş olup, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 32 kişi ise yerel vakadır.
18 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 6 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Yenişehir-2 / Hamitköy-3/ Metehan-1/ K.Kaymaklı-2 / Sulariçi-8 / Gönyeli-2
Girne
Girne Merkez- 1/ Çatalköy-1/ Dikmen-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez- 3/ Vadili-1 / Ulukışla-2
Güzelyurt
Şahinler- 2 / Güzelyurt Merkez-2
İskele -1
İskele Merkez -1
19 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6930
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 32
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 659. 444
Toplam Vaka Sayısı: 4000
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3562
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 414
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 340
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3