Toplam 21.435  test yapıldı, 255’i yerel, 314 pozitif vakaya rastlandı,2 kişi vefat etti, 133 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.435 olup, 255’i yerel 314 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 133 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 58 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 255 kişi ise yerel vakadır.

91 kişi Lefkoşa, 88 kişi Girne, 45 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

23 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.435

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 314

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 58

Yerel Vaka Sayısı: 255

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 133

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.971.801

Toplam Vaka Sayısı: 26.900

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.960

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2884

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2765

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 98

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7377

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 643

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 588

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7328

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 85.101