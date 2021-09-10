Toplam 15.145 test yapıldı, 102’si yerel 143 pozitif vakaya rastlandı, 90 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.145 olup, 102’si yerel 143 pozitif vakaya rastlanmış, 90 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 38 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 102 kişi ise yerel vakadır.

41 kişi Lefkoşa, 34 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt ,1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

10 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.145

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 143

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 38

Yerel Vaka Sayısı: 102

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 90

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .564.524

Toplam Vaka Sayısı: 17.842

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.952

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1820

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1631

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 105

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 70

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2794

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 603

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 510

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4396

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 47.080