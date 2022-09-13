Topaloğlu gece maçında anılıyor

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Attila Topaloğlu Anı Kupası yarın 22. kez oynanıyor.

Futbola gerek hakemliği gerekse MHK Başkanlığı ve hakem eğitmeni olarak büyük iz bırakan merhum Atila Topaloğlu anı maçı Gönyeli ile Düzkaya takımları arasında oynanacak.

Ülke sporuna birçok dalda büyük hizmetler veren Merhum Atilla Topaloğlu için her yıl geleneksel olarak düzenlenen anı maçı yarın gece saat 19.00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak. Gönyeli ile Düzkaya lig öncesi son ciddi sınavlarını Atilla Topaloğlu anı maçında verecek.

Düzkaya takımını merhumun oğlu Hasan Topaloğlu çalıştırıyor.