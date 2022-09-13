Hafta sonu Lefkoşa’da ralli heyecanı yaşanacak

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının beşinci yarışı, bu hafta sonu iki günlük bir programla yapılıyor. Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi, 17-18 Eylül tarihlerinde Lefkoşa’da yapılacak. Rallinin açılış etabı, Zet Leisure Center’de olacak. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 15 ekip yarışacak.

Cumartesi akşamı Zet Özel Seyirci Etabı geçilecek

17 Eylül Cumartesi günü başlayacak olan rallinin seremonik startı Kermiya’da bulunan Omağ Intense önünden (Nomi Bar) saat 19.00’da verilecek. Saat 20.00’de Zet Leisure Center’de Tırmanma ve Drift araçlarının gösterisinin ardından Özel Seyirci Etabı geçilecek ve ilk gün tamamlanacak.

Pazar günü Aktepe, Alayköy ve Kanlıköy etapları geçilecek

18 Eylül Pazar günü ise ekipler Alayköy, Kanlıköy ve Kermiya bölgelerinde hazırlanan 3 etabı toplamı 7 etap olacak şekilde geçecekler. İlk olarak yaklaşık 10 kilometrelik Aktepe etabı 10.20 ve 11.10 ilk aracın start saati olacak şekilde iki kez art arda geçilecek. Ardından aynı bölgede hazırlanan yaklaşık 12 kilometrelik Kanlıköy etabı 12.50 ve 13.30’da ilk aracın start almasıyla başlayacak. Bu 4 etap Aktepe ormanı içerisinden ve Zet Leisure Center’in kuzeyinde yer alan zıplama noktasından izlenebilecek. Öğleden sonra ise 3 kez art arda Alayköy etabı geçilecek. İlk araç için Alayköy etabı saatleri 15.55, 16.35 ve 17.20 olacak. Metehan şehit çocukları arsalarından veya Alayköy yolu üstünde, sol tarafta Alayköy zıplama noktasından yarış takip edilebilecek. Servis alanının Gönyeli Bulvarı üzerinde kurulacağı yarışın finiş ve ödül töreni Çağkan Yapı İskele Sistemleri önünde yapılacak.

15 ekip ralliye kayıt yaptırdı

Yarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 4 farklı sınıfta toplam 15 ekip kayıt yaptırdı. Drift NEU Racing Team’den Enver Haskasap’ın, Skoda Fabia R5 aracıyla katılacağı yarışa, şampiyona lideri Halil Mulla, ikincisi Barış Kalfaoğlu, üçüncüsü Mehmet Kamiloğlu, dördüncüsü Mehmet Çocuk ve yeni aracı Ford Fiesta S2000 ile yarışa katılacak olan Çağkan Bozalanlar’ın mücadelesi izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Bu isimlerin yanı sıra iddialı ekiplerden Kerim Hacımevlüt, Sadık Bilgimer, Oktay Çocuk, Selen Bilgimer, Yusuf Cambaz ve Hüseyin Yarkıner’de yarışa kayıt yaptıranlar arasında. Sınıf 3’te mücadele edecek iki pilot Osman Pozan ve Özhan Karaduman’ın yanı sıra Sınıf R’de bu yarış Mahmut Bozalanlar ter dökecek.

Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi Kayıt Listesi: