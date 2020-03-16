Dünya

Tom Hanks’in eşiyle görüşen sunucuya da Koronavirüs bulaştı

16 Mart 2020

Avustralyalı ünlü sunucu Richard Wilkins’e yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) teşhisi kondu. Wilkins, 7 Mart ve 9 Mart’ta Koronavirüs teşhisi konan Tom Hanks’in eşi Rita Wilson ile Sydney’de görüştüklerini açıkladı. 

Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks, eşi Rita Wilson ile 12 Mart’ta Koronavirüs teşhisi konulmuştu.

Oscar ödüllü usta oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’a Koronavirüs teşhisi konunduğunu açıklamıştı. Avustralya’da Koronavirüs bulaşan Hanks ve Wilson’un tedavisi sürüyor ancak yeni bir haber ortalığı karıştırdı.

Rita Wilson’la buluşan Channel 9 Entertainment editörü Richard Wilniks’e uygulanan test de pozitif çıktı. İyi hissettiğini belirten televizyoncu, hiçbir belirti göstermediğini de söyledi.

Wilniks Rita Wilson ile görüştüğünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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