TOLES sınavı en eski ve deneyimli sınav merkezi olan DAÜ’de yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 30 Haziran 2022 Perşembe günü, saat 14:30’de, yüz yüze ve çevrim içi olarak Uluslararası Hukuk Becerileri Sınavı’na (TOLES) ev sahipliği yaptı. TOLES’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) en çok sınav deneyimli merkezi olan DAÜ’de düzenlenen sınava, toplam 11 aday katıldı. DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, DAÜ Hukuk Fakültesi ve DAÜ-SEM iş birliği ile 2012 yılından beri yapılan TOLES Sınavı; adaylara gerek yurt içi, gerekse de yurt dışında iş olanakları sunuyor. Sınava KKTC ve Türkiye’de çalışmakta olan avukatlar ve tercümanlar girdi. DAÜ Hukuk Fakültesi’nde faaliyet gösteren TOLES Koordinatörü Peril S. Emiroğluları tarafından verilen bilgiye göre; sınav hazırlıkları kapsamında 16 saatlik bir hazırlık kursu yapılarak, adaylara sınav taktikleri ve geçmiş sınav çözümlemeleri üzerinden önemli bilgiler verildi.

Adaylar Ne Dedi?

Oğuzhan Dönmez

DAÜ Hukuk Fakültesi programı çerçevesinde almış olduğunuz TOLES eğitiminin size ne gibi yararları oldu?

Benim zaten halihazırda İngilizce altyapım bulunuyordu. O altyapının üstüne fakültemizde güzel bir eğitim gördük. Bize sağlanan ekipmanlar ve materyaller gayet yeterliydi. Hocalarımız bizimle gayet iyi ilgilendiler. Eğitimin bana çok katkıları oldu. Eski İngilizce bilgilerimin üzerine bir de Hukuk İngilizcesi bilgilerini ekleyerek kendimi daha da donanımlı hissetmeme yardımcı oldu.

İngiltere TOLES sınavına girme sebebinizi, geleceğe yönelik planlarınızla birlikte açıklayabilir misiniz?

Sınava girme sebebim öncelikle ileride yüksek profilli bir ofiste ya da büroda staj imkanı elde edebilmek ya da daha da ileri gidip çalışabilmektir. Ayrıca üniversitemizin de kendi bünyesinde bir sınav merkezi olması benim bu sınava girme nedenlerimden birisiydi. Üniversitemiz tabiri caizse bu sınavı ayağımıza getirdi. Kaçırmak istemedim. Son dönemlerde hukuk mezunları çok fazla arttığı için kendimize artı olarak bir şeyler katmamız gerekiyor. O yüzden de Hukuk İngilizcesi eğitimi alarak özgeçmişime artı olarak bir şey eklemek istedim.

Hukuk eğitimi almakta olan diğer arkadaşlarınıza bir TOLES program mezunu olarak ne aktarmak istersiniz?

Gelsinler alsınlar. Bu fırsatı kaçırmasınlar. Çünkü üniversitemiz onlara burada gerçekten güzel imkanlar sağlıyor. Özellikle DAÜ’de okuyan öğrencilere öneriyorum. Çünkü üniversitemiz daha önce de dediğim gibi bir sınav merkezi olduğu için herhangi bir yere gitmek zorunda kalmadan direk üniversitemizin içinde bu sınavı alabiliyorlar. Türkiye’den ya da başka ülkelerden gelecek olanlar için de öneririm. Gelsinler güzel Kıbrıs’ı görsünler. Bu sınavı alsınlar. Kendileri için bir artı ve asla boşa gitmeyecek güzel bir yatırım olur.

Fatma Zehra Pınar

DAÜ Hukuk Fakültesi programı çerçevesinde almış olduğunuz TOLES eğitiminin size ne gibi yararları oldu?

Bu eğitimin genel İngilizcemin yanı sıra hukuki terimlere de aşina olmam açısından çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Sadece Türkiye değil, aynı zamanda yabancı kaynaklı davaları da anlarken bu öğrendiğim kelimelerin, kalıpların ve bilgilerin bana çok katkısı oldu. Hem yurtdışını takip edebiliyorum, hem de ülkemdeki hukukun eğitimini görüyorum. Bence o açıdan oldukça faydalı bir eğitim oldu.

İngiltere TOLES sınavına girme sebebinizi, geleceğe yönelik planlarınızla birlikte açıklayabilir misiniz?

Ben gelecekte uluslararası firmalara da başvurmayı düşündüğüm için bu alanda kendimi gösterebileceğim en iyi şey TOLES eğitimi oldu. O yüzden TOLES eğitiminin bana kariyer anlamında uluslararası firmalara kapı açacağını düşünüyorum.

Hukuk eğitimi almakta olan diğer arkadaşlarınıza bir TOLES program mezunu olarak ne aktarmak istersiniz?

Ben TOLES kursuna kesinlikle katılmalarını öneririm çünkü çok fazla hukuk fakültesi mezunu var. TOLES eğitimi gibi yabancı dil ağırlıklı eğitimlerle diğer mezunlardan farkımızı ortaya koyabiliriz ve DAÜ’nün bize sunduğu bu fırsat kaçırılmayacak bir fırsat. Hem kendi okulumuzda yapılıyor, hem de ekstra çaba göstermeden normal eğitimlerin yanında bunu alabilmek de bize güzel bir şey sunuyor bence.

Ata Egemen Dolu

DAÜ Hukuk Fakültesi programı çerçevesinde almış olduğunuz TOLES eğitiminin size ne gibi yararları oldu?

Almış olduğum TOLES eğitimi benim hukuki anlamda İngilizcemi geliştirmeme çok yardımcı oldu. Daha önce hiç günlük hayatımda duymadığım hukuki terimlerin İngilizce karşılıklarını öğrenmiş oldum. Yabancı bir müvekkilimle karşılaştığım zaman onlarla nasıl iletişim kurabileceğimi, dilekçelerini nasıl yazacağımı ya da dertlerini nasıl dinleyebileceğimi öğrendim. Bu açıdan çok işime yaradı diyebilirim.

İngiltere TOLES sınavına girme sebebinizi, geleceğe yönelik planlarınızla birlikte açıklayabilir misiniz?

İngiltere TOLES sınavına girme sebebim hukuk mezunu olarak diğer mezunlardan farklı bir şey yapmak istememdi. Bir sürü hukuk mezunu var ve bu mezunların arasında CV’mize ekstra bir şeyler ekleyerek onların arasında öne çıkmamız lazım. Gerek iş başvuruları, gerekse de ileriki kariyer hedeflerim doğrultusunda CV’me TOLES sertifikasını eklemek istedim.

Hukuk eğitimi almakta olan diğer arkadaşlarınıza bir TOLES program mezunu olarak ne aktarmak istersiniz?

TOLES programını gerçekten çok başarılı buldum. Mesela Türkiye’de okuyan arkadaşlarımızın bundan haberi bile yok ve bu sınava girmek isterlerse farklı büyük şehirlere gitmek zorunda kalıyorlar ama DAÜ bize kendi okulumuzda girme imkanı sağlıyor ve aynı zamanda hiçbir ücret ödemeden TOLES hazırlık derslerini de almamızı sağlıyor. Bu açıdan DAÜ’ye yeni gelecek arkadaşlara da bu dersleri almalarını tavsiye ederim. Çünkü ileride yurtdışında bir kariyer düşünüyorlarsa bunun için çok gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum.